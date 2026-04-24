Fünf Spiele hat die TuS Mechtersheim II noch in der Bezirksliga. Warum der Tabellenplatz elf Grund zur Nervosität ist.

Fünf Spieltage vor Schluss rangiert die TuS Mechtersheim II von Trainer Louis Gimmy auf Tabellenplatz elf in der Bezirksliga, punktgleich mit Rang 13, der je nach Konstellation der Absteiger aus höheren Ligen noch zur Abstiegszone wird. Die Lage ist eng, die Unsicherheit groß. Im Umfeld der Mannschaft bleibt man dennoch bewusst ruhig. „Der Druck ist natürlich da, da es nur noch fünf Spiele sind. Wir bleiben aber ruhig, arbeiten konzentriert und nehmen die Situation so an, wie sie ist“, sagt Gimmy, der in dieser Saison erstmals als Cheftrainer verantwortlich ist, nachdem er das Amt von Sven Fischer übernommen hat.

Die jüngsten Auftritte geben Anlass zur Hoffnung. „Die Spiele gegen Geinsheim und Ludwigshafen lassen mich positiv auf die kommenden Aufgaben schauen. Die Leistungen haben gestimmt und man hat gemerkt, dass die Jungs in beiden Spielen alles probiert haben. Dieser Einsatz und dieser Wille werden am Ende belohnt“, so Gimmy, der vor allem die Einstellung seiner Mannschaft hervorhebt.

Gegner schwer zu bespielen

Am kommenden Sonntag wartet Altrip. Der Gegner ist für den Trainer schwer zu bespielen: „Altrip ist eine sehr unangenehme Mannschaft mit einem guten Mix aus jungen und erfahrenen Spielern. Ich gehe davon aus, dass es ein defensiv geprägtes Spiel sein wird.“ Gimmy selbst muss nach vielen erfolgreichen Jahren nun erstmals mit einer schwierigen Konstellation umgehen.

Trotz aller Herausforderungen ist der Glaube an den Klassenerhalt fest verankert: „Weil wir absolut überzeugt von der Qualität der Mannschaft sind. Gemeinsam werden wir den Bock umstoßen. Auch die Ausgangslage von vier Heimspielen spricht für uns“. Der FV Berghausen vermeldete, dass Gimnys Vorgänger Sven Fischer in der sportlichen Leitung beim FVB einsteigt. Gimmy sagt dazu: „Da hat sich Berghausen viel Kompetenz ins Boot geholt. Ich wünsche ihm viel Erfolg bei der neuen Aufgabe.“