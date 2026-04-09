Max Nothaft engagiert sich als Wanderführer mit Ausbildung. Warum die Planung von Wanderungen kein Selbstläufer ist, sagt er im Interview mit Narin Ugrasaner.

Herr Nothaft, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Ehrenamt?

Ich habe vor kurzem die Ausbildung zum Wanderführer begonnen und kann damit nach den internen Standards des Pfälzerwald-Vereins Wanderungen konzipieren und mit größeren Gruppen anbieten. Dieses Jahr führe ich eine Wanderung von Speyer bis auf die Kalmit, aber hauptsächlich engagiere ich mich bei Familienwanderungen mit Kindern, angepasstem Tempo und natürlich viel Spiel und Spaß.

Was ist das Schwierigste daran?

Die Konzeption muss sauber gemacht werden. Es muss zur Gruppe passen, muss eine sichere Route sein und natürlich Highlights bieten, inklusive des historischen Kontextes, damit man auch was zu erzählen beziehungsweise lernen hat. Das braucht gute Vorbereitung. Problematisch ist aber auch die Auswahl der Routen. Die Vielfalt ist einfach riesig, und am liebsten würde man gerne mehr anbieten.

Warum machen Sie es gerne?

Unsere Pfalz ist ein Paradies. Viele Menschen aus der ganzen Welt kommen hierher, um unseren Wald, unsere Burgen und unsere einzigartige Hüttenkultur zu erleben. Diese Faszination für unsere Heimat gerade Kindern mitzugeben, ist wichtig, macht aber auch viel Spaß.

Was war ein besonderes Erlebnis?

Als wir nach einer langen Wanderung mit den erschöpften Kindern eine Führung durch die Burg Berwartstein hatten. Alle waren müde und fasziniert gleichzeitig. Das Gemeinschaftsgefühl war toll.

Wissen die Menschen Ihren Einsatz zu schätzen?

Ich mache schon immer Ehrenamt. Die meisten Menschen wissen es zu schätzen, und manchmal bekommt man es hin, dass auch weitere Menschen aktiv werden.

Was macht Ihre Aufgaben besonders?

Jedes Ehrenamt ist wichtig. Unsere Gesellschaft lebt davon, dass man nicht nur Leistungen der Vereine nutzt, sondern sich aktiv einbringt und mitgestaltet. Der schöne Nebeneffekt: Es macht Spaß und man lernt neue Leute kennen.

Welchen Tipp würden Sie Interessierten mitgeben?

Eine der wichtigsten Grundsätze der Erlebnispädagogik lautet: „Kinder langweilen sich nie in der Natur.“ Mit Kindern unsere Pfalz zu erwandern ist einfach toll. Daher: Kommt doch mal mit.

Zur Person

Max Nothaft (39), Gewerkschaftssekretär der IG Bergbau, Chemie, Energie, engagiert sich seit 2025 beim Pfälzerwald-Verein (PWV) Speyer als Wanderführer ehrenamtlich. Zu seinen Hobbys zählen Judo und Wandern. Infos zum Mitwandern unter www.pwv-speyer.de.

