Das Bekenntnis zu einer sauberen Stadt wächst zwar, doch es immer noch entsorgen manche Menschen ihren Müll in der Natur. Das ist nicht akzeptabel.

Zwar mag die Anzahl der angemeldeten Gruppen auf dem Papier leicht gesunken sein, doch wer beim Dreck-weg-Tag in Speyer genau hinschaute, sah das Gegenteil von Resignation. Die einzelnen Gruppierungen waren größtenteils stärker besetzt als zuvor. Das zeigt: Der Zusammenhalt innerhalb der Stadtgesellschaft wächst und damit das Bekenntnis zu einer sauberen Stadt, die lebenswert für alle Generationen ist. Ein Beigeschmack bleibt dennoch, denn wilde Müllentsorgung ist weder ein Versehen noch ein Kavaliersdelikt, zumal die Möglichkeiten einer ordnungsgemäßen Entsorgung in Speyer gegeben sind. Wer seinen Unrat im Grünen entsorgt, stellt die eigene Bequemlichkeit über das Gemeinwohl – und das ist in einer funktionierenden Stadtgemeinschaft nicht akzeptabel.