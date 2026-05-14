„Von oben diktiert“: Die Demonstration an der Sunseebar gegen „ständig neue Behördenauflagen“ musste am Feiertag nach wenigen Minuten beendet werden.

Die ersten 15 Unterschriften zur Gründung einer Bürgerinitiative „Pro Verein und Gastro“ waren am Donnerstag binnen einer halben Stunde an der Sunseebar in Mechtersheim eingegangen. Und das, obwohl die von Erich Miller dort initiierte Demonstration beendet werden musste, kaum dass sie begonnen hatte.

Das Verbot des Freisitzes an der Sunseebar aufgrund eines fehlenden Bebauungsplans hat das Fass bei Miller zum Überlaufen gebracht. Daher rief er – wie mehrfach berichtet – zu einer Demo vor Ort an Christi Himmelfahrt auf. Zum Auftakt kamen gut 50 Personen. Allerdings dauerte es keine viertel Stunde, bis Miller die Versammlung hochoffiziell wieder schließen musste.

Der Römerberger musste einer Anordnung der Kreisverwaltung Folge leisten, denn: Bei einer Demonstration dürfe kein Alkohol konsumiert werden. Der parallel laufende Saisonauftakt an der Sunseebar harmonierte damit nicht. Als Privatmann durfte Miller dennoch seine Stimme erheben. Er hatte viele Beispiele aus der Römerberger Vereinswelt zusammengetragen. Mit diesen wollte er aufzeigen, was „von oben alles diktiert“ wird und oft „unzumutbar für Vereine und Gastronomen“ ist. Miller sieht das Pfälzer Kulturgut und die Freiheit durch behördliche Entscheidungen beschnitten. So sei die Wiederbelebung des Lingenfelder Campingplatzes wegen der Zauneidechse fehlgeschlagen, der Mechtersheimer Faschingsumzug werde mit immer stärkeren Vorgaben belegt, ein Bauvorhaben für altersgerechtes Wohnen sei wegen eines Fledermaus-Gutachtens gescheitert und Live-Musik an der Sunseebar sei wegen Beschwerden einzelner Personen verboten worden.

Anderer Ort, andere Entscheidung

Er sieht die Angelegenheiten mit zweierlei Maß gemessen. „Der Niederwiesenweiher, das Behler Haisl oder der Lambsheimer Weiher liegen im Rhein-Pfalz-Kreis, in der Natur, haben Außenbestuhlung und Live-Musik. Wieso wird hier mit zweierlei Maß gemessen“, stellt der Mann aus Mechtersheim in Frage. Er vermutet Behördenwillkür.

In die gleiche Richtung denkt Günter Müller. Der Vereinsvorsitzende, der auch im Ortskartell mitarbeitet, fordert: „Vor allem Chancengleichheit muss her.“ Er will Mechtersheim nicht hermetisch abgeriegelt sehen durch Auflagen, die es andernorts nicht gibt.

Seit dem Zusammenschluss zur Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen hat der Ortsteil Müllers Ansicht nach „nichts mehr zu melden“. Eine Bürgerinitiative, wie von Miller geplant, könne helfen, Menschen und Behörden wachzurütteln. Kritik übt Müller am Verhalten gegenüber dem aktuellen Sunseebar-Pächter Norman Lösch: „Er kriegt ab, was die Behörden verschlafen haben.“

Menschen können Regeln nicht nachvollziehen

Uwe Kranz ist von der bürokratischen Regulatorik doppelt betroffen: als Geschäftsmann und als Vereinsvertreter. „Das Schlimme ist, dass sich jeder nur hinter Paragrafen verschanzt“, betont er im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Dass Veranstaltungen wie das Hohlbrunnenfest wegen brütender Vögel ausfallen müssen, entbehre jeglicher Logik.

Von der oberen politischen Ebene komme keine Unterstützung. Demnach müsse an der Basis was passieren. Deshalb unterstützt Kranz den Weg Millers, eine BI zu gründen. „So etwas machen zu müssen ist schlimm“, bedauert der Römerberger, dass es so weit kommen muss.

Miller ist zufrieden mit dem Zuspruch auf seinen Aufruf, Flagge zu zeigen für Vereine und Gastronomie. Er spricht ein Schreiben von Ortsbürgermeister Matthias Hoffmann (Grüne), das ihn zwei Tage zuvor erreichte, an. „Statt zu viel Zeit mit Demo, Facebook & Co zu vergeuden, wären nun Gespräche angesagt“, heißt es darin. Es gehe vor allem um die Übernahme von Kosten. Miller will seinen Protest weiter durchziehen. „Es gibt nur gute Resonanz“, freut er sich. Und er hofft, dass steter Tropfen fortan den Stein höhlt – zum Wohle der Römerberger Vereine und Gastronomen.

Bei der Sunseebar gibt es übrigens Hoffnung: Die Verbandsgemeindeverwaltung hatte am Dienstag gegenüber der RHEINPFALZ verkündet, dass die Kreisverwaltung eine Genehmigung des Freisitzes in Aussicht gestellt habe, sobald der Prozess eines Bebauungsplans angestoßen sei. Darum müssen sich der Ortsgemeinderat und die Verbandsgemeindeverwaltung kümmern.