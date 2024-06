Die Polizei bittet nach einem Unfall am Freitag zwischen 11.15 und 11.30 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße in Speyer-West um Hinweise von Zeugen. Laut Mitteilung waren zwei 12 Jahre alte Kinder mit ihren Fahrrädern auf dem Radweg Richtung Berliner Straße unterwegs. Dabei überquerten sie den Übergang an der Josef-Schmitt-Straße, wo eine Ampel steht. Die Kinder sagen, dass die Ampel grün angezeigt habe. Ein entgegenkommender Motorradfahrer, der nach links in die Josef-Schmitt-Straße abbiegen wollte, sah die Kinder auf ihren Fahrrädern vermutlich zu spät, versuchte noch abzubremsen und stürzte dabei. Eins der Kinder erschrak dabei laut Polizei so stark, dass es beim Versuch auszuweichen gegen das neben ihm fahrende Kind stieß. Beide kamen bei dem Zusammenstoß zu Fall und verletzten sich leicht an den Beinen.

Ob der Motorradfahrer verletzt wurde, konnte nicht geklärt werden, weil die Polizei nicht an den Unfallort gerufen, sondern der Unfall erst später gemeldet wurde. Von dem Motorradfahrer sei lediglich bekannt, dass er etwa 18 Jahre alt und relativ groß ist sowie blonde Haaren hatte. Er trug einen schwarzen Helm, Jeans und eine dunkle Jacke. Zum Motorrad ist nichts bekannt, lediglich, dass eventuell einen Schaden auf der linken Seite entstand. Laut den Kindern befanden sich am Unfallort mehrere Zeugen. Diese und der unfallbeteiligte Motorradfahrer werden gebeten, sich mit der hiesigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen: 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.