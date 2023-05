In der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer wird am Mittwoch, 10. Mai, ab 17 Uhr das neue Semester feierlich eröffnet. Nach der Begrüßung durch Universitätsrektor Holger Mühlenkamp wird der Willi-Blümel-Preis verliehen. Joachim Wuermeling, Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank, referiert zum Thema „Der mühsame Weg zurück zur Preisstabilität“. Interessierte sind in der Aula der Universität in der Freiherr-vom-Stein-Straße 2 willkommen. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.facebook.com/uni.speyer.