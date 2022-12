Die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer ist in ihr neues Wintersemester gestartet. Eine Besonderheit der Eröffnungsveranstaltung in der Aula war nicht nur der Vortrag von Achim Wambach, Präsident des ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (Mannheim).

Zum Programm gehörten Preisverleihungen für herausragende Doktorarbeiten – und das nach der pandemiebedingten Unterbrechung gleich für drei Jahre. Der Willi-Blümel-Preis, vergeben von der gleichnamigen Stiftung und mit je 1000 Euro dotiert, ging für 2022 an Christina Schulz für einen Rechtsvergleich Hamburgs und Schottlands. Für 2021 wurde Bettina Engewald geehrt, die eine Arbeit zu Planfeststellungsverfahren für Verkehrsinfrastruktur verfasst hat. Die beste Arbeit des Jahres 2020 stammt von Mirwais Ayobi und behandelt das Rechtssystem in Afghanistan.

Gastredner Wambach referierte unter dem Titel „Klima muss sich lohnen – ökonomische Vernunft für ein gutes Gewissen“. Es ging um die Marktmechanismen, die hinter Maßnahmen der Klimapolitik wirken – „manchmal gegenteilig oder ganz anders, als von der Politik beabsichtigt oder den Verbrauchern erwartet“. Sein Vorschlag für den Klimaschutz: weniger moralische Appelle an den Einzelnen, dafür bessere Rahmenbedingungen und mehr Vertrauen in Märkte, die dazu führen, dass Klimaschutz sich wirtschaftlich lohnt.