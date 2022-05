Mit einer neuen Veranstaltungsreihe kommt die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften zu den Speyerern: Die „Pub-Talks“ sollen nach Mitteilung der Hochschule deren „Sichtbarkeit in der Stadtgesellschaft erhöhen“. Den Auftakt der Reihe macht Hochschullehrer Stefan Fisch am Donnerstag, 9. Juni, in der „Hausbrauerei Domhof“. Beginn ist um 18 Uhr, angekündigt ist ein maximal 20-minütiger Impulsvortrag über die Gründung der Hochschule vor 75 Jahren und danach Diskussion in gemütlicher Atmosphäre bis voraussichtlich 19.30 Uhr.

„Wissenschaft mal anders“ lautet der Untertitel der Reihe, bei der in Speyerer Cafés, Bars, Pubs und Weinstuben getrunken und geredet werden kann. Die öffentliche Verwaltung als Fachthema der Uni werde in verschiedenen Facetten zur Sprache kommen, heißt es in der Ankündigung.