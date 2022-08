38 Jahre hat es gedauert, bis José Carlos Vera Reyes und seine Frau Salairat Kanjanasaluck an den Ort des Geschehens zurückgekehrt sind: die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften (DUV) in Speyer. Hier hat sich das Paar 1984 kennengelernt. Sie war damals im thailändischen Staatsdienst und wurde von der Regierung in die Domstadt entsendet. Er war aus Peru nach Speyer geschickt worden. Die beiden verliebten sich und heirateten – noch im selben Jahr. Kurz darauf kam ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt, Alessandro Vera Reyes, ein Sohn Speyers.

Doch nach dem Abschluss ihrer Magisterarbeiten über „Führung und Zusammenarbeit in der Verwaltung des Landes Baden-Württemberg“ und die „Die Funktion und Befugnisse der zentralen Civil Service Commission in Thailand“ wurde die junge Familie auseinandergerissen. Salairat Kanjanasaluck musste noch fünf Jahre lang im thailändischen Staatsdienst ableisten. In dieser Zeit konnte sich das Paar nur in während kurzer Urlaube sehen.

Die Wiedervereinigung der Familie fand dann in Washington D.C. statt, wo José Carlos Vera Reyes für eine Nicht-Regierungsorganisation Bildungsprogramme für Südamerika koordinierte. Die Familie bekam ein weiteres Kind und ließ sich endgültig nieder. Die Speyerer Zeit aber vergaß sie nie. Jetzt nutze das Paar eine Reise, um der Domstadt einen Besuch abzustatten – und der Uni. Denn während Sohn Alessandro seine Geburtsstadt kennenlernte, traf sich das Ehepaar mit seinem damaligen Mentor Professor Heinrich Reinermann.