Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was wurde gejubelt an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften (DUV) in Speyer, als sie 2018 in ihr bisher größtes Drittmittelprojekt starten durfte. „Witi“ heißt dieses abgekürzt und soll innovative Ansätze für die öffentliche Verwaltung entwickeln. Teilweise ist das gelungen, aber inzwischen gibt’s auch Ernüchterung und Misstöne.

Die Abkürzung „Witi“ ist prägnant. Der ausgeschriebene Titel – „Wissens- und Ideentransfer für Innovationen in der