Der CDU-Landtagsabgeordnete Michael Wagner (Speyer) unterstützt das Vorhaben der Speyerer Verwaltungsuniversität, in Kooperation mit dem an der Uni angedocktem Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung (DÖV) ein nationales Kompetenzzentrum für die digitale Verwaltung aufzubauen. Insbesondere der öffentliche Sektor müsse sich strategisch neu ausrichten, um auf Veränderungen zielorientiert reagieren zu können, so Wagner. Um das Vorhaben umzusetzen, müssten in den kommenden Jahren an der Uni mehrere Lehrstühle mit Forschungsschwerpunkten in den Kernbereichen der Digitalisierung etabliert werden, sagt Wagner, der dies auch in einer Kleinen Anfrage an die Landesregierung bekräftigt. Von Mainz will er unter anderem wissen, inwiefern das Land das Vorhaben der Uni, das der Abgeordnete als „entscheidend“ für deren Wettbewerbsfähigkeit betrachtet, finanziell unterstützen würde.