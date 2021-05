Zweifelhafte Ehre? Der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften ist im Jahresbericht 2021 des Landesrechnungshofs ein eigenes Kapitel gewidmet. Tenor: „Grundsätzliche Ausrichtung und Finanzierung müssen auf den Prüfstand.“ Der Uni-Rektor stimmt zu und will schnell nachbessern.

Ein Hauptproblem ist vielfach beschrieben. Das verwaltungswissenschaftliche Ergänzungsstudium für Rechtsreferendare, das den Uni-Betrieb seit jeher prägt, hat Einbußen. Die von allen 16 Bundesländern und dem Bund getragene Uni kann die dafür bereitstehenden Plätze nicht füllen, zumal in mehreren Bundesländern keine Rücksicht auf die Speyerer Vorlesungszeiten genommen wird. 42 Prozent habe die Auslastung im Wintersemester 2019/20 nur betragen, listet der Rechnungshof auf. Er muss auf die sparsame Verwendung der Steuergelder achten und schlägt Alarm. Es müssten Veränderungen her – bei der Finanzierung etwa ein höherer Bundesanteil. Auch beim Studienangebot, bei den Lehrverpflichtungen der Professoren, in der Bibliothek und in ihren beiden Gästehäusern müsse die Uni wirtschaftlicher werden.

Die Prüfer aus der Gerhart-Hauptmann-Straße in Speyer haben an der Uni vor allem die Jahre 2015 bis 2018 unter die Lupe genommen. Der Austausch mit den Forschern aus der Freiherr-vom-Stein-Straße wenige hundert Meter entfernt war dabei eng. „Eine solche Prüfung findet im Dialog statt“, betont Uni-Rektor Holger Mühlenkamp (62) auf Anfrage. Die Botschaft des seit 2017 amtierenden Ökonomen: „Unsere Arbeit wird in weiten Teilen bestätigt.“ Die Finanznöte seien lange bekannt, ein Reformprozess laufe. „Speyer 2025“ heißt ein Strategiepapier, ein anderes befasst sich mit der Digitalisierung. „Wir sehen selbst, dass wir uns auf Dauer anders aufstellen müssen, um überlebensfähig zu sein“, so Mühlenkamp. Seine Vorgabe dabei: „Keine Denkverbote.“

Neuer Schwerpunkt?

Die Referendarausbildung werde weiter eine Rolle spielen, erwartet der Rektor. Die große Chance liege aber anderswo: „Nicht nur Corona hat gezeigt, dass die Verwaltung einen Digitalisierungsschub braucht. Da gibt es Wissenslücken, die gefüllt werden müssen. Das ist unser Job.“ Drei neue Masterstudiengänge hat die Uni schon in den vergangenen Jahren gestartet – und mit diesen die Rückgänge bei den Referendaren kompensiert, so Mühlenkamp.

Ein Studienschwerpunkt in der Verwaltungsdigitalisierung müsse nun hinzukommen und am besten 2022 starten. „Es pressiert aus meiner Sicht, das habe ich dem Ministerium gegenüber auch deutlich gemacht“, sagt der Rektor. Er braucht Geld aus Mainz unter anderem für neue Professuren. Denn es sei nicht so, dass es schon alle nötigen Kompetenzen gäbe am Campus.

Kompetenzzentrum als Ziel

Wie könnte er aussehen, der neue Schwerpunkt? Neben den digitalen Kompetenzen müsste Projektmanagement eine Rolle spielen, betont Mühlenkamp. Technische, rechtliche und betriebswirtschaftliche Aspekte müssten vermittelt werden, ebenso Kommunikation. „Ich sehe uns als Scharnier zwischen der Privatwirtschaft und der öffentlichen Hand“, sagt er. „Ich werbe für ein Kompetenzzentrum in Speyer.“

Das sei nicht einfach, weil alle Bundesländer und der Bund als Träger überzeugt werden müssten. Er habe viele informelle Gespräche geführt und viel positive Resonanz erhalten, so Mühlenkamp. Es fehle aber noch die politische Zusage; die anstehende Landtagswahl erleichtere das nicht. Er würde sich mehr Unterstützung der Landesregierung wünschen, sagt der Rektor. Das Land würde profitieren, ist er überzeugt. Verwaltungspersonal müsse digital fit werden. Der Rechnungshof-Bericht sei eine „sehr große Chance“.

Die Zahlen zum Bericht

Den Zuschussbedarf der Uni für das geprüfte Jahr 2018 deckte laut Rechnungshof überwiegend das Land Rheinland-Pfalz ab. Von ihm kamen 8,8 Millionen Euro, von den anderen Bundesländern in der Summe 2,3 Millionen, vom Bund 174.300 Euro. Gesamtkosten: 14,8 Millionen Euro. Die Prüfbehörde erwähnt, dass die jährlichen Ausgaben pro Student mit 22.670 Euro mehr als viermal so hoch waren wie an anderen Universitäten. Im Wintersemester 2019/20 waren 441 Studierende und 49 Doktoranden eingeschrieben. Die Uni verfügte dabei über 18 Professuren. Einsparpotenzial in der Größenordnung von 3,5 Stellen sieht der Rechnungshof in der Bibliothek, Verbesserungspotenzial auch im Bereich der zwei Gästehäuser, die in der vorlesungsfreien Zeit dünn belegt seien, unter anderem bei den Zimmern, die die Hochschule dem Pädagogischen Landesinstitut überlasse.

RHEINPFALZ-Kommentar von Patrick Seiler

Entscheidende Zeit

Die Sonderrolle der Universität für Verwaltungswissenschaften ist Fluch und Segen zugleich.

Die 1947 aus der Taufe gehobene Kaderschmiede wird von Bund und Ländern gemeinschaftlich finanziert, was ihr zum Teil angenehme Bedingungen ermöglicht hat. Wenn aber möglichst schnelle Reformen gefragt sind, müssen mehr Träger zustimmen als an fast allen anderen Hochschulen. Es ist schwer einzuschätzen, wer im komplizierten Beziehungsgeflecht von Uni, Landesregierung und den 16 weiteren Trägern Gas gibt und wer bremst. Dass aktuell Rechnungshof-Druck und wachsende Konkurrenz anderer Hochschulen hinzukommen, macht die Sache nicht einfacher. Es stehen entscheidende Jahre an.