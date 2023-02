Die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften (DUV) in Speyer soll 1,4 Millionen Euro für die Weiterentwicklung des sogenannten eGov-Campus, eine Bildungs- und Weiterbildungsplattform, erhalten. Wie die Universität mitteilt, wird das Geld vom IT-Planungsrat, einem Steuerungsgremium von Bund, Ländern und Kommunen, zur Verfügung gestellt. DUV-Rektor Holger Mühlenkamp habe den Bescheid bereits Anfang des Monats überreicht bekommen. Der eGov-Campus ist nach Angaben der DUV eine „deutschlandweite Zentralplattform für Online-Bildungsangebote rund um das Thema E-Government und Verwaltungsinformatik in der Aus- und Weiterbildung für den öffentlichen Dienst“. Das Land Hessen hatte das Projekt 2020 gestartet und für zwei Jahre die Federführung übernommen. In Zukunft sollen die mit der Plattform verbundenen Aufgaben bei der Gestaltung der Bildungsinhalte und Lehrformate stärker an der DUV gebündelt werden. Eine zentrale Rolle spielt dabei die 2020 gegründete Föderale IT-Kooperation (Fitko) mit Sitz in Frankfurt am Main, die im Auftrag des IT-Planungsrats die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung vorantreiben soll.

Zur Weiterentwicklung des eGov-Campus finanziere die Fitko deshalb für drei Jahre unter anderem auch eine Professur an der DUV. Die Weiterbildungsplattform solle einen Beitrag zur „Deckung des enormen Aus- und Weiterbildungsbedarfs im öffentlichen Dienst“ leisten, wie es weiter heißt. Dass der eGov-Campus an der DUV Speyer angesiedelt werden soll, liege daran, dass die Universität bundesweit die einzige interföderale Hochschule für den allgemeinen öffentlichen Dienst sei. Nur die DUV verfüge über die „umfangreichsten Erfahrungen in der Aus- und Weiterbildung von Führungskräften von Bund, Ländern und Kommunen“.