Die Pflegeschule der Diakonissen Speyer sichert ihre Zukunft auch mit Auszubildenden aus anderen Kontinenten. Feste Partnerschaften bestehen in Südamerika und Afrika. Die Vorreiter stammen aus Namibia, im Oktober kamen erstmals junge Leute aus Brasilien und aus Venezuela hinzu. Was führt sie in die Domstadt?

„Ich habe jeden Tag gelernt.“ Leonardo Medina Monasterios aus Venezuela hatte noch keine Zeit für seine Hobbys in Speyer.