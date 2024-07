[Aktualisiert 16.40 Uhr] Schock beim Brezelfestumzug: Ein zwölfjähriges Mädchen ist nach Angaben der Polizei zwischen zwei Wagen eingeklemmt worden. Sie verletzte sich schwer an den Oberschenkeln. Der Unfall ereignete sich kurz vor dem Festplatz.

Die genaue Ursache des Unglücks ist noch unklar. Die Zwölfjährige saß nach Polizeiangaben auf einem der Umzugswagen, als der dahinter fahrende Wagen aufgefahren sei. Dabei habe sie sich schwer an den Beinen verletzt. Sie sei von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Ihr Zustand sei stabil.

Der traditionelle Umzug sollte fröhlicher Höhepunkt des Brezelfests werden. Da geriet ein Mädchen kurz vor des Brezelfest-Umzugs unter die Räder eines Festwagens. Nach Auskunft des Verkehrsvereins-Vorsitzenden Uwe Wöhlert wurde der Festzug bei Wagen-Nummer 47 gestoppt. Das schwer verletzte Mädchen ist per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden. „Das ist für jeden Veranstalter der Super-Gau“, sagt Wöhlert auf RHEINPFALZ-Nachfrage. „Vor dem Café am Museum ist es passiert“, schildert er den Unfallhergang. Seine Gedanken richteten sich an die Verletzte, deren Eltern bei Redaktionsschluss noch nicht erreicht worden waren. „Ein solches Ereignis erlaubt es nicht, den Brezelfest-Umzug zu Ende zu führen“, erklärt Wöhlert die Entscheidung, den Zug sofort zu stoppen. Nach seinen Informationen schwebt die Verletzte nicht in Lebensgefahr. Ob Unachtsamkeit oder Fahrfehler Unfallursache sei, sei noch nicht erwiesen. Nach Polizeiangaben ist die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Der Verkehrsverein hat die teilnehmenden Gruppen demnach gebeten, den Heimweg anzutreten, die Wagen zu verlassen und stehen zu lassen. „Derzeit leiten wir die Fahrzeuge über Nebenstraßen aus“, berichtet Wöhlert von Auswirkungen, die einen großen Schatten über das Volksfest legen. Wir berichten weiter.