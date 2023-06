Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was ist am 18. November 2022 in einer Ferienwohnung in der Hasenpfuhlstraße geschehen? Das versucht das Schwurgericht des Landgerichts Frankenthal herauszufinden. Die Staatsanwaltschaft hat einen 23-jährigen Rumänen wegen Totschlags angeklagt. Er soll seine Partnerin, mit der er zur Arbeit auf dem Weihnachtsmarkt nach Speyer gekommen war, mit einer Vielzahl von Messerstichen getötet haben. Inzwischen ist klar: Nicht alle Zeugen haben die Wahrheit gesagt.

Die Vorsitzende Richterin Mirtha Hütt geht davon aus, dass nicht alle Fragen geklärt werden können, wie sie am Mittwoch sagte. Wesentlich sind aber die Aspekte, ob der Mann wirklich der Täter war und warum er die Frau getötet hat,