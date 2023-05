Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein 20-Jähriger war vor dem Jugendschöffengericht Speyer angeklagt, Anfang 2020 seinen Arbeitgeber, einen Getränkehandel in Speyer, mehrfach bestohlen zu haben. Er leugnete, und trotz mehrerer Zeugenaussagen war am Ende nicht zweifelsfrei zu klären, ob er es war oder er vom Einbruchsdiebstahl eines Kumpels profitiert hatte. So gab es kein Urteil, sondern einen neuen Termin am 5. Oktober mit der Zeugenvernehmung dieses Kumpels.

Der Angeklagte, der wegen einer anderen Sache im Jugendarrest sitzt, kam mit 16 Jahren allein als Flüchtling nach Speyer, hat inzwischen fast akzentfrei deutsch gelernt und laut Jugendgerichtshilfe