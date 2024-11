Im Stadtgebiet haben sich am Mittwoch mehrere Fahrerfluchten ereignet. Laut Polizei hat ein Unbekannter zwischen 7.30 und 15.55 Uhr ein in der Straße Am Wasserturm geparktes Auto am Außenspiegel beschädigt und ist anschließend geflüchtet.

Ein weiterer Unfall ereignete sich zwischen 10 und 11.30 Uhr in der Bismarckstraße. Auch hier wurde der Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs beim Vorbeifahren beschädigt. Vor Ort aufgefundenes Spiegelglas deutet darauf hin, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Audi handeln könnte.

Zwischen 12.20 und 13.40 Uhr wurde ein Auto am Edith-Stein-Platz beschädigt. Blaue Lackanhaftungen am hinteren Radkasten geben Hinweise auf das unbekannte Fahrzeug.

Die Polizei Speyer ermittelt in allen Fällen wegen Fahrerflucht und sieht keinen Zusammenhang zwischen den Unfällen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 06232 1370 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.