Eine Rollerfahrt unter Alkoholeinfluss hat die Polizei nach eigener Aussage in der Nacht zu Montag in der Josef-Schmitt-Straße beendet. Als die Beamten einen 39-jährigen Rollerfahrer kontrollierten, bemerkten sie sowohl am Roller als auch am Helm des Mannes frische Unfallspuren. Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von 0,94 Promille. Der Rollerfahrer gab an, in einer Kurve die Kontrolle über sein Gefährt verloren zu haben und gestürzt zu sein. Es sei aber nur sein Roller beschädigt worden. Er selbst hatte leichte, oberflächliche Wunden davongetragen. Auf der Dienststelle wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.