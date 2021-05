Bundesweit steigt die Anzahl an Unfallfluchten jährlich an. Speyer ist da keine Ausnahme. Und auch wenn es sich laut Polizei bei den meisten Fällen um klassische „Parkrempler“ handelt – selbst das ist rechtlich gesehen kein Kavaliersdelikt.

Schnell ist es passiert: Beim Parken kurz nicht aufgepasst, schon hat das Auto nebenan unschöne Kratzer oder Dellen. Wer jetzt einfach wegfährt, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, begeht das, was allgemein Unfall- oder Fahrerflucht genannt wird.

Im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Speyer steigt die Anzahl der Fälle, die in diese Kategorie fallen, seit Jahren an. Im Jahr 2019 zählten die Beamten 744 Fälle. Nach Angaben von Sprecher Timo Ott fiel rund ein Viertel aller Unfälle in diese Kategorie. 2018 wurden der Polizei 690 Unfallfluchten gemeldet, 2015 waren es 562. Was sich hingegen kaum verändert: die Aufklärungsrate. Sie liegt im Dienstbezirk seit Jahren bei rund 43 Prozent. Warum wird mehr als die Hälfte der Fälle nicht aufgeklärt? „Meistens handelt es sich um klassische Parkrempler“, erklärt Stephan Weber, Leiter der Speyerer Polizeiinspektion. „Da sind wir auf Zeugen angewiesen, da es vor Ort keine oder kaum verwertbare Spuren gibt.“

Dabei ist selbst das Wegfahren nach einem Parkrempler keine Bagatelle, sondern eine Straftat. Definiert ist das „unerlaubte Entfernen vom Unfallort“ in Paragraf 142 des Strafgesetzbuches. „In der Regel zieht ein unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle des Schadensverursachers sowohl strafrechtliche als auch zivilrechtliche Konsequenzen nach sich“, teilt Uwe Schaffarczyk, Speyerer Fachanwalt für Verkehrsrecht und ADAC-Vertragsanwalt, auf Anfrage mit. Je nach Umständen und Schadenshöhe können Gerichte das Verfahren gegen eine Geldauflage einstellen oder aber eine Geldstrafe verhängen. Wer nach einer Unfallflucht erwischt wird, kann sogar für bis zu sechs Monate seinen Führerschein verlieren. „Nach der überwiegenden Rechtsprechung ist im Falle eines Fremdschadens ab 1300 Euro und mehr die Fahrerlaubnis zu entziehen“, informiert der Jurist. Zudem kann der Verursacher seinen Versicherungsschutz verlieren und von der Haftpflichtversicherung in Regress genommen werden. Bei besonders schweren Fällen von Fahrerflucht kann laut Gesetzgeber auch eine Freiheitsstrafe verhängt werden.

Warten oder Polizei rufen

Wie verhält man sich bei einem Unfall also richtig? Wer verwickelt ist, muss einer „feststellungsbereiten Person“ Angaben zu seiner Beteiligung, seinen Personalien und zum Fahrzeug sowie der Versicherung machen, erläutert Schaffarczyk. „Hier kommt es zunächst nicht auf das Verschulden an, sondern lediglich auf die Tatsache, in einen Unfall verwickelt zu sein“, betont der Jurist. „Feststellungsbereit“ ist grundsätzlich jede Person am Unfallort, die die Informationen aufnehmen will und auch kann.

Und wenn niemand vor Ort ist? Dann muss der Unfallverursacher warten, so Schaffarczyk. Eine genaue Frist definiere der Gesetzgeber nicht. „Dir Rechtssprechung geht davon aus, dass abhängig von den Umständen des Einzelfalles eine Wartezeit von 15 bis 30 Minuten als nicht ausreichend anzusehen ist“, sagt der Anwalt. Es reiche übrigens auch nicht, einen Zettel am Auto zu hinterlassen. Vielmehr muss in einem solchen Fall der Verursacher unverzüglich die Polizei informieren – entweder telefonisch oder auf der Dienststelle.

RHEINPFALZ-Kommentar von Anna Warczok: Verantwortung

Auch wenn es sich beim Großteil der Unfallfluchten zum Glück nicht um schwere Fälle handelt: Auch ein abgefahrener Außenspiegel oder Kratzer sind ärgerlich. Insbesondere für die Geschädigten, denn sie bleiben auf dem Schaden sitzen, wenn sie keine Vollkaskoversicherung haben und der Unfallverursacher nicht ermittelt wird. Vielleicht hilft es also, sich auch nach einem Parkrempler in die Lage des Geschädigten zu versetzen und Verantwortung zu übernehmen. Unbelehrbare haben ihre Strafen hingegen verdient.