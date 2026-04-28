Ein Wohnmobilfahrer hat in Speyer beim Rangieren mehrere Büsche überfahren, ein Schild beschädigt und ein Auto touchiert. Nach Angaben der Polizei ist er anschließend geflüchtet. Der Vorfall passierte am Montag gegen 13.52 Uhr Im Erlich in Höhe der Hausnummer 66. Die Anzeige ging später ein, das beschädigte Auto stand zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort. Polizisten trafen den 70-jährigen Fahrer des Wohnmobils an seiner Wohnanschrift in Mannheim an. Gegen ihn leitete die Polizei eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Die Ermittler suchen den Halter des beschädigten Autos: Telefon 06232 1370, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.