Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Else-Krieg-Straße einen silber-grauen Peugeot beschädigt. Laut Polizei hatte der 20-jährige Geschädigte sein Auto dort zwischen 15.35 und 15.45 Uhr abgestellt. Ein anderes Fahrzeug touchierte den Peugeot beim Ein- oder Ausparken, der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de um Hinweise.