Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstagnachmittag in der Schubertstraße ein Fahrzeug beschädigt und seine Fahrt einfach fortgesetzt, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Wie die Polizei berichtet, war ein 45-jähriger Autofahrer gegen 15.30 Uhr mit seinem grau-schwarzen Smart auf der Schubertstraße in Richtung Richard-Wagner-Straße unterwegs, als ihm ein Wagen entgegenkam. Wegen der schmalen Fahrbahn berührten sich die Fahrzeuge, wodurch der Smart beschädigt wurde. Der andere Fahrer flüchtete von der Unfallstelle und fuhr in Richtung Bahnhofstraße fort.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Angaben zu dem unbekannten Auto und seinem Fahrer machen können, und bittet unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de um Hinweise.