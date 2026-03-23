Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonntag zwischen 15 und 18 Uhr in der Fritz-Ober-Straße einen am rechten Fahrbahnrand geparkten blauen Dacia beschädigt. Wie die Polizei meldet, flüchtete der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden, der auf eine Höhe von mehreren Tausend Euro geschätzt wird, zu kümmern. Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de um Hinweise.