Einen nicht alltäglichen Einsatz hatte die Polizei in Speyer am Donnerstag. Um 14.28 Uhr hatte ein 71-jähriger Schifferstadter zunächst in der Paul-Egell-Straße einen geparkten Wagen beschädigt und sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zwei aufmerksame Zeugen beobachteten den Unfall und die Flucht – und verständigten die Polizei.

Das Fahrzeug des Verursachers konnte im Parkhaus als unfallbeteiligtes Fahrzeug identifiziert werden, so die Beamten. Der zugehörige Fahrer wurde im nahegelegenen Krankenhaus angetroffen, als dieser seine dort in Behandlung befindliche Gattin besuchte.

Was dort folgte, hatten die Polizisten nicht erwartet: Der Mann zeigte sich keineswegs einsichtig und beleidigte die eingesetzten Beamtinnen mehrfach. Dies bekamen mehrere Mitarbeiter des Krankenhauses sowie Besucher und andere Patienten mit.

Den Schifferstadter erwarten nun Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, sowie Beleidigung. Zudem wurde die Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Polizei sucht Zeugen

Die im Krankenhaus anwesenden Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.