Einen bleibenden Eindruck hat ein Lastwagenfahrer an der Schranke am Industriebahnübergang in der Hafenstraße hinterlassen, als er Dienstagabend gegen 22 Uhr mit seinem Sattelschlepper an der Barriere hängenblieb. Wie die Polizei meldet, war der Mann über den Bahnübergang gefahren, obwohl die Lichtsignalanlage bereits Rot zeigte und sich die Schranke schloss. Sie senkte sich genau im Freiraum zwischen dem Führerhaus und dem Auflieger hinab und blockierte damit die Weiterfahrt. Der Fahrer setzte seinen Sattelschlepper mehrfach vor und zurück, wobei die Schranke zu Bruch ging. Danach fuhr er weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Trucker wurde später von der Polizei ausfindig gemacht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrerflucht. Zu einer Gefährdung des Bahnverkehrs kam es laut Polizei nicht.