Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagnachmittag eine 58-Jährige verletzt worden, die von einem Fahrradfahrer umgestoßen wurde. Wie die Polizei weiter mitteilt, war die Frau zu Fuß auf dem linken Geh- und Radweg in der Bahnhofstraße in Richtung Wormser Landstraße unterwegs, als sie etwa auf Höhe der Einmündung Rützhaubstraße von einem von hinten kommenden Fahrrad erfasst wurde und zu Boden fiel. Der unbekannte Radfahrer war den Beamten zufolge entgegen der erlaubten Fahrtrichtung auf dem Radweg unterwegs und flüchtete nach dem Zusammenstoß in Richtung Wormser Landstraße. Die 58-Jährige habe Schürfwunden und starke Rückenschmerzen davongetragen. Den Fahrradfahrer beschreibt sie als älteren Mann mit schwarzen Haaren, einer dunkelblauen Jacke und einem älteren Fahrrad. Hinweise unter Telefon 06232 137-0.