Einer Unfallflucht geht die Polizei in Speyer nach. Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, hatte eine 67-jährige Autofahrerin aus Speyer am Montag zwischen 16.45 und 20 Uhr im Theodor-Storm-Weg, Höhe Hausnummer 2, ihr Fahrzeug ordnungsgemäß geparkt. Als sie zurück an ihr Fahrzeug kam, stellte sie einen Schaden vorne rechts an ihrem Auto fest. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 2000 Euro geschätzt.

Ein aufmerksamer Nachbar hatte im beschriebenen Tatzeitraum einen unbekannten Lastwagen beobachtet, der an der Stelle mehrfach rangierte und dessen Fahrer den beschädigten PKW danach genau anschaute. Die Ermittlungen hierzu dauern an, so die Beamten.

Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.