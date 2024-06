Einen Sachschaden in Höhe von rund 4500 Euro hat ein 66-Jähriger aus Römerberg in Speyer hinterlassen, als er am späten Freitagabend mit seinem Auto ein im Closweg geparktes Fahrzeug touchierte. Der Unfallverursacher entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort, so die Polizei, die den Flüchtenden dennoch ausfindig machte und kontrollierte. Dabei stellte sich heraus, dass der Atem des Mannes eine Alkoholkonzentration von 2,03 Promille aufwies. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Unfallflucht eingeleitet. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen.