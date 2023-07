Der Fahrer eines Lastenrads, der am Freitagabend am Postplatz unterwegs war, soll Unfallflucht begangen haben. Laut Polizei wollte um kurz nach 18 Uhr ein 27-Jähriger mit seinem Auto von der Bahnhofstraße nach links auf den Postplatz abbiegen. Der Lastenradfahrer habe versucht, während des Abbiegevorgangs rechts vorbei zu fahren und sei dabei mit dem hinteren Radkasten des Pkw zusammengestoßen. Anschließend flüchtete der Mann mit seinem Fahrrad. Er soll zwischen 50 und 60 Jahre alt sein, eine graue lange Arbeitshose mit einem grauen T-Shirt getragen und kurze braune Haare haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.