Ein 57-jähriger Kraftradfahrer ist bei einem Unfall auf der B9 bei Speyer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Freitag gegen 9.20 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der B9 in Richtung Karlsruhe unterwegs, als ein rotes Auto kurz vor der Abfahrt Speyer West vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte und ihn übersah. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der 57-Jährige stark, wodurch sich das Heck des Kraftrads hob. Der Mann stürzte, wurde leicht verletzt und anschließend in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Der Fahrer des roten Autos verließ die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Weder Kennzeichen noch eine Personenbeschreibung sind bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer, Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de, zu melden.