Zwei Kinder sind am Freitagmorgen in Speyer bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem E-Scooter verletzt worden. Der Unfall passierte kurz vor 8 Uhr im Einmündungsbereich von Landwehrstraße und Draisstraße. Eine 14-Jährige fuhr zusammen mit ihrer zwölf Jahre alten Schwester auf einem E-Scooter auf dem Radweg der Landwehrstraße in Richtung Kurt-Schuhmacher-Straße. Ein blauer Opel Corsa fuhr in derselben Richtung und wollte nach rechts in die Draisstraße abbiegen. Dabei übersah der Fahrer den bevorrechtigten, geradeaus weiterfahrenden E-Scooter, berichtet die Polizei. Durch den Zusammenstoß stürzten beide Kinder und verletzten sich leicht. Der Unfallverursacher hielt nicht an und kümmerte sich nicht um die Verletzten. Das Kennzeichen des flüchtigen Autos ist laut Polizei bekannt. Die fahrende Person wurde als weiblich, etwa 40 Jahre alt und mit dunkelblonden Haaren beschrieben werden. Zeugen und die Unfallverursacherin werden gebeten, sich bei der Polizei, Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de, zu melden.