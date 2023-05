Nach einer Unfallflucht in der Innenstadt sucht die Polizei Zeugen. Am Donnerstag zwischen 9.40 und 11.30 Uhr sei ein ordnungsgemäß am Rand der Schützenstraße, direkt vor dem Bahnübergang, geparktes Auto beschädigt worden. Der Verursacher des Streifschadens am hinteren Radkasten wird nun gesucht. Kontakt für Hinweise: Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.