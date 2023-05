Von einem Auto angefahren und schwer verletzte wurde ein Fußgänger am Donnerstagmorgen in der Speyerer Innenstadt. Wie die Polizei meldet, war der 51-Jährige in der Kutschergasse in Richtung Heydenreichstraße unterwegs, als er inmitten der Kreuzung mit der Großen Sämergasse von einem Auto erfasst wurde. Dabei zog sich der Fußgänger schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer flüchtete. Die Polizei sucht nun nach einem schwarzen Kombi mit RO-Kennzeichen (für Rosenheim). Hinweise an die Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de.