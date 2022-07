Ein Sachschaden in Höhe von 400 Euro ist die Bilanz einer Unfallflucht, die sich laut Polizei Speyer am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr in der Paul-Egell-Straße zugetragen hat. Dort war eine 57-jährige Radfahrerin in östlicher Richtung unterwegs, als ein Bus auf Höhe der Hausnummer 19 am rechten Fahrbahnrand anhielt. Die Radfahrerin fuhr anschließend links am Bus vorbei. In diesem Moment jedoch kam ihr ein roter Pkw entgegen, der die Frau laut Bericht zum Ausweichen zwang. Sie verlor das Gleichgewicht und prallte gegen die linke Rückleuchte des Busses. Wer Hinweise zur Fahrerin im roten Auto geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden. Die Polizei weist darauf hin, dass Unfallbeteiligte, die unerlaubt den Unfallort verlassen, mit einer Geld- oder Freiheitsstraße von bis zu drei Jahren rechnen müssen.