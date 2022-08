Zu schnell gefahren, 1,3 Promille Alkohol im Blut und keinen Führerschein: So ist nach Polizeiangaben ein 50-jähriger Speyerer am Donnerstag gegen 22.15 Uhr mit seinem Ford Mondeo beim Linksabbiegen vom Closweg in die Paul-Egell-Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrsschild geprallt. Der Fahrer stieg zwar aus, er entfernte sich dann jedoch unerlaubt von der Unfallstelle, was mehrere Zeugen beobachteten und diese die Polizei rufen ließ. Die Beamten trafen den Fahrer zu Hause an, dieser beschuldigte aber zunächst einen Familienangehörigen; einen Verdacht, den die Beamten schnell ausräumen konnten. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,3 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurden Strafverfahren gegen ihn eröffnet wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs.