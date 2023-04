Bereits am Dienstag, 28. März, kam es gegen 17.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer in der Dudenhofer Straße. Das teilte die Polizei jetzt mit. Der 38-jährige Radfahrer befuhr hierbei verbotenerweise den linken Radweg in Richtung Stadtmitte und kollidierte an der Einmündung mit einem aus der Sophie-de-la-Roche-Straße kommenden Pkw, der das Hinterrad des Radfahrers streifte. Dadurch stürzte der Radler, der über Schmerzen im Knie und Bauchbereich klagte. Am Fahrrad entstand ein Schaden von rund 50 Euro. Die Autofahrerin stieg aus, gab dem Verletzten sein Fahrrad und fuhr davon. Die Polizei sucht die Fahrerin, auf deren Beifahrersitz ein Kind im Alter zwischen sechs und neun Jahren gesessen haben soll.

Wer Hinweise zur Identität der flüchtigen Autofahrerin geben kann, soll sich bei der Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de melden.