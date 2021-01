Zu einem Autounfall auf der B9 wurde die Speyerer Polizei in der Nacht auf Sonntag gerufen. Ein mit drei Personen besetztes Fahrzeug kam auf der Straße in Fahrtrichtung Speyer – laut Polizei vermutlich aufgrund der Witterung – in einer Kurve von der Fahrbahn ab und blieb auf einem Acker auf der Seite liegen. Verletzt wurde niemand, die drei Personen konnten sich aus dem Auto befreien. Bei der Unfallaufnahme vor Ort konnten die Beamten nicht klären, wer das Fahrzeug zur Unfallzeit geführt hatte. Aus diesem Grund und aufgrund der Tatsache, dass die Polizisten bei zwei Personen Alkoholgeruch bemerkten, wurden die Beteiligten zur Dienststelle gebracht. Eine der drei Personen leistete Widerstand, wobei sowohl diese Person als auch ein Beamter verletzt wurden. Der Polizist musste in einem Krankenhaus behandelt werden und war nicht mehr dienstfähig. Die beiden alkoholisierten Personen mussten eine Blutprobe abgeben. „Weiterhin wurden strafprozessuale Maßnahmen hinsichtlich der Führerscheine getroffen“, so die Polizei. Die drei Personen wurden im Anschluss an weitere strafprozessuale Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.