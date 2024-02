Am Montag kurz nach 6 Uhr ist ein 34-jähriger Mann mit seinem Pedelec in der Armbruststraße in Richtung der Johannesstraße gefahren. Wie die Polizei weiter mitteilt, bog an der Einmündung zur Augustinergasse ein 48-Jähriger mit seinem Lastenfahrrad in die Armbruststraße in Richtung des St.-Guido-Stifts ein. Dabei übersah der 48-Jährige laut den Beamten den von links kommenden Pedelecfahrer und stieß mit diesem zusammen. Daraufhin stürzte der 34-Jährige und verletzte sich leicht am Unterschenkel. An dem Elektrofahrrad entstanden durch den Sturz Schäden in Höhe von ungefähr 100 Euro, so die Polizei. Sie betont: Bei der Armbruststraße und der Johannesstraße handelt es sich um Einbahnstraßen, die jedoch für Fahrradfahrer in beide Fahrtrichtungen freigegeben sind; besondere Vorsicht gilt für Linksabbieger aus den Straßen Große Greifengasse und Augustinergasse.