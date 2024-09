Eine 31-jährige Autofahrerin hat am Dienstag in der Oberen Langgasse in Speyer einen Unfall verursacht. Gegen 21.15 Uhr wollte sie nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen und bremste dafür ab. Der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrads bemerkte das zu spät und prallte auf das abbiegende Auto. Der 17-Jährige und sein 16-jähriger Beifahrer stürzten zu Boden und erlitten leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte beide ins Krankenhaus. Laut Polizei entstand ein Gesamtschaden von etwa 3000 Euro.