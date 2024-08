Eine verletzte 46-Jährige, das ist die Bilanz einer Kollision zwischen zwei Radfahrerinnen, die sich am Mittwochnachmittag in der Mühlturmstraße ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, befuhr die 46-Jährige gegen 14.25 Uhr mit ihrem Rad die Mühlturmstraße in Richtung Bahnhofstraße. Als ein 13-jähriger Radler plötzlich vom Bordstein auf die Fahrbahn rollte, kam es zum Zusammenstoß. Die 46-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Sie wurde zur medizinischen Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.