Der 24-jährige Fahrer eines VW Golf hat am Karfreitag in Speyer unter Drogeneinfluss einen Auffahrunfall versucht. Wie die Polizei mitteilt, ist der 24-Jährige gegen 14.30 Uhr die Kurt-Schuhmacher-Straße in Richtung Landwehrstraße. An der Kreuzung Ecke Iggelheimer Straße habe der Golf-Fahrer verkehrsbedingt anhalten müssen und sei dann beim Wechsel der Ampel auf Grün ein anderes Auto, einen VW Up, aufgefahren. Die Polizei hat nach eigener Aussage drogentypische Ausfallerscheinung bei dem 24-jährigen Fahrer festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.