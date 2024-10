Ein leicht verletzter Radfahrer und gut 12.000 Euro Schaden – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag in der Geibstraße ereignet hat. Laut Polizei fuhr ein 32-jähriger Autofahrer gegen 16.05 Uhr auf der Geibstraße in Richtung Am Technik Museum. An einer Bushaltestelle setzte der Mann ordnungsgemäß den Blinker und hielt an, um seinen Beifahrer aussteigen zu lassen. Dies übersah ein dahinter fahrender 36-jähriger Rennradfahrer. Er kollidierte mit dem Auto und wurde auf das Dach des Fahrzeugs geschleudert. Da er sich leichte Verletzungen zuzog, wurde der Radfahrer ins Krankenhaus gebracht.