Großeinsatz am Donnerstag in der Tullastraße: Bei einem Verkehrsunfall um 12.24 Uhr sind gleich vier Autos beschädigt worden. Sachschaden: mehr als 30.000 Euro.

Großeinsatz am Donnerstag in der Tullastraße: Bei einem Verkehrsunfall um 12.24 Uhr sind gleich vier Autos beschädigt worden. Schaden: mehr als 30.000 Euro. Ein 61-jähriger Autofahrer ist laut Polizei von der regennassen Fahrbahn abgekommen und hat drei geparkte Autos in Mitleidenschaft gezogen. Diese seien teilweise ineinander geschoben worden. Auch ein Baum sei infolge eines Zusammenstoßes abgeknickt und habe ein Auto beschädigt. Beim Auslöser des Unfalls geht die Polizei „aktuell von einem medizinischen Grund aus“, so Sprecherin Valerie Jakob. Der Fahrer sei zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Wie schnell der Pkw bei seiner Fahrt in Richtung Tullastraße unterwegs war, ist laut Polizei nicht bekannt. Sie geht von einem Sachschaden an diesem Fahrzeug in Höhe von 10.000 Euro aus, an den anderen von 15.000 Euro, 6000 Euro und 500 Euro.