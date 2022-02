Weil sie die Vorfahrt eines 21-jährigen Honda-Fahrers missachtet hat, hat eine 20-jährige Fahrerin eines Krankentransporters am Donnerstagabend einen Unfall verursacht. Wie die Beamten der Polizei Speyer mitteilten, verletzte sich der Honda-Fahrer an Ohr und Schläfe. Eine 19-jährige Kollegin der Rettungswagenfahrerin, die zum Zeitpunkt der Kollision in der Diakonissenstraße Ecke Seekatzstraße mit einer Patienten im hinteren Teil des Wagens war, stieß sich den Kopf an einer Metallstange. Die transportierte Patientin blieb laut Bericht unverletzt. An den Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen Totalschaden in Höhe von 50.000 Euro. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.