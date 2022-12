Einen Beinbruch hat sich ein 35-Jähriger zugezogen, der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit seinem E-Scooter in der Hilgardstraße in Richtung Schwerdstraße unterwegs war. Dabei blieb er nach Angaben der Polizei mit seinem Ellbogen am Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Autos hängen und verlor das Gleichgewicht. Der Mann stürzte „ohne jegliche Fremdeinwirkung unglücklich zu Boden“, wobei er sich das rechte Bein brach und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.