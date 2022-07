Eine 29-jährige Radfahrerin ist bei einem Unfall am Donnerstag, 18 Uhr, in der Iggelheimer Straße verletzt worden. Sie war dort laut Polizei ordnungsgemäß auf dem Radweg in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs, als sie vom Auto eines 81-Jährigen erfasst wurde, der in die Straße An der Baumwollspinnerei einbiegen wollte. Die Radlerin habe sich abfangen und einen Sturz verhindern können, aber leichte Schürfwunden an der linken Hand und am linken Knie erlitten. Der Sachschaden am Auto betrage 300 Euro.

Für Ärger am Unfallort sorgte laut Bericht eine unbeteiligte 64-Jährige: „Sie störte die Unfallaufnahme durch unqualifizierte Kommentare und haltlose Behauptungen erheblich“, so die Beamten. Einem Platzverweis habe sie missachtet – bis die Beamten sie „beharrlich wegschoben“.