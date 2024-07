Drei Pkw sind am Samstag gegen 16.30 Uhr an einem Unfall in der Allmendstraße beteiligt gewesen. Laut Polizei fuhr eine 20-Jährige auf der Allmendstraße in Fahrtrichtung „Grüner Winkel“ und übersah hierbei eine 54-Jährige, die von rechts kam und Vorfahrt hatte. Die beiden Autos stießen zusammen. Der Wagen der 54-Jährigen drehte sich und kollidierte mit einem geparkten Auto. Insgesamt entstand ein Sachschaden von zirka 20.000 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise: Telefon 06232/137-0, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.