Es sah schlimmer aus als es am Ende war: Diese Einschätzung gab die Polizei zu einem Unfall mit einer dreirädrigen Piaggio Ape.

Der Fall hatte unter anderem wegen einer Hubschrauber-Landung im Schützengarten am Donnerstag für Aufsehen gesorgt. Er war jedoch zunächst kein Gegenstand der Berichterstattung der Polizeiinspektion Speyer: Eine dreirädrige Piaggio Ape, die aus der Geisselstraße in die Dudenhofer Straße eingebogen war, war um 14.51 Uhr umgekippt. Ein Auto hatte das Gefährt hinten touchiert, so ein Polizeisprecher auf Anfrage. Die 20-jährige Autofahrerin habe es beim Spurwechsel wohl auch wegen der Lichtverhältnisse übersehen. Passanten hätten es wieder aufgerichtet. Der 68-jährige Fahrer sei am Kopf verletzt worden, eine Seitenscheibe zersplittert. Auf eine Klinikbehandlung habe der Mann verzichtet. Sachschaden: 4000 Euro. Der Hubschrauber sei wegen der Erstmeldung gekommen, ein Pkw habe sich „überschlagen“.