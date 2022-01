Ein Rollerfahrer ist laut Polizei bei einem Unfall am Mittwoch, 11.40 Uhr in der Auestraße leicht verletzt worden. Er sei vom Wagen eines 68-jährigen Autofahrers erfasst worden. Dieser sei in Richtung Franz-Kirrmeier-Straße unterwegs gewesen und habe nach links auf ein Grundstück abbiegen wollen, beim Spurwechsel aber den bereits auf der Abbiegespur fahrenden Roller des 59-Jährigen übersehen. Dieser sei beim Zusammenstoß zu Fall gekommen und verletzt worden. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 1500 Euro geschätzt.